Transparenzregelung sei «Neuland», sagt Stapi

Über die künftige Transparenzregelung des Berner Wahlkampfs stritt das Parlament gestern ausgiebig. Die vielen Schlupflöcher, welche die neue Regelung zulässt, gab zu reden (vergl. «Bund» von gestern). «Es wurde heute viel gesprochen über Umgehungswege», sagte Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL). Doch auch er konnte nicht abstreiten, dass es Punkte in der Vorlage gibt, die nicht optimal ausgearbeitet wurden: «Wir betreten hier Neuland», sagte er entschuldigend und verwies darauf, dass keine andere Schweizer Stadt ein solches Reglement kenne, an welchem man sich orientieren könne. Eher im angelsächsischen Raum gebe es Vorgaben, sagt der Stapi. SVP und FDP warben im Rat ebenso für Rückweisung wie die Freie Fraktion der Linksaussen-Parteien GaP, AL und PdA. Abstimmungen über die verschiedenen Rückweisungs- und Änderungsanträge gab es allerdings noch nicht. Wie die Vorlage genau ausgestaltet sein soll, wird in einer zweiten Lesung debattiert. Danach kommt die Vorlage voraussichtlich im Februar vors Volk.