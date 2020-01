«Undemokratische Sparvorschläge» oder «rot-grüne Klüngelei»?

Die Bautätigkeit der Stadt Bern ist im «Stadtgespräch» auch sonst ein grosses Streitthema. So prangern Leser und Leserinnen den falschen Fokus an, aber auch die in ihren Augen ausufernde Baulust.

Peter Götschmann aus Bümpliz zum Beispiel findet, es brauche nachhaltigere Projekte in Bern. Als schlecht beurteilt er die Überbauung von immer mehr Grünflächen. So musste beim Kleefeld-Schulhaus die Grünfläche zugunsten einer Turnhalle weichen.

Rolf Helbling kritisiert nicht die verschiedenen Bauvorhaben, jedoch den Schwerpunkt. Er möchte keinesfalls auf zukunftsgerichtete Investitionen wie die Velobrücke oder auf anständige Schulhäuser und Sportanlagen verzichten. Aber man könne bei Bauten sparen, die nur aus «Nostalgiegründen» geplant werden – etwa der Aarekanal durch das Marzili.

Daniel Moser fände es schade, wenn Zukunftspläne dem Sparen zum Opfer fielen – wie etwa die Museumsinsel im Kirchenfeld. Mehr Besucherinnen und Besucher würden auch mehr Geld einbringen.

Leserin Ruth Wüthrich andererseits möchte vor allem die bestehenden Gebäude sinnvoll erhalten, pflegen und sie nötigenfalls ergänzen. Und Hugo Studer sieht mit dem Ausbau der Museen oder dem Kanal im Marzili nicht nur die einmaligen Baukosten, sondern die jährlich wiederkehrenden Beträge für Betrieb und Unterhalt.

Weniger «klüngeln»?

Viele Leser sehen nicht nur bei den Bautätigkeiten, sondern auch beim Personal ein Sparpotenzial. Gabriela Mauchle zum Beispiel hinterfragt die vielen Beratungsstellen. Jede Fachberatung habe ihre eigene Infrastruktur mit komplettem Betriebs- und Personaletat. Mauchle schlägt deshalb vor: Flexible, aber koordinierte Multifunktionszentren könnten Synergieeffekte erzielen.

Auch Kurt Scheidegger kritisiert die Personalpolitik: RGM habe in den letzten Jahren die Verwaltung «sinnlos und unnötigerweise» um Dutzende Stellen aufgebläht. Er geht sogar weiter: In Bern habe man «nicht nötig gewesene Stellen für die Ex-Studienkollegen von SP-Politikern» geschaffen. Und Martin Häfeli sagt, die geschaffenen Mehrstellen seien ein «Hohn und entbehren jeder Logik». Auch er spricht von «Klientelpolitik».

Die Stimmen im «Stadtgespräch» sind mehrheitlich gegen die rot-grüne Stadtregierung gerichtet, und sogar SP-Grossrat David Stampfli möchte die Situation nicht schönreden: «Der Gemeinderat muss handeln.» Ein Sparpaket dürfe deswegen aber nicht kopflos beschlossen werden. Zuerst müsse seriös analysiert werden, wieso es überhaupt zum Loch in der Stadtkasse gekommen sei.

In den letzten Jahren schrieb die Stadt Bern Überschüsse, nun ist plötzlich sparen angesagt. Was ist passiert? Diskutieren Sie mit im Stadtgespräch.