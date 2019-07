«Wohnungsnot» trotz mehr leeren Wohnungen

Die Statistik lässt sich nach Grösse, Standort oder Mietpreis der Wohnungen aufschlüsseln. Daraus ergibt sich folgendes Bild:

Wohnungsgrösse: Die meisten Leerwohnungen verfügen über drei Zimmer (189 Objekte), am seltensten sind derzeit Wohnungen mit fünf oder mehr Zimmern (20 Objekte) zu haben.

Die meisten Leerwohnungen verfügen über drei Zimmer (189 Objekte), am seltensten sind derzeit Wohnungen mit fünf oder mehr Zimmern (20 Objekte) zu haben. Standort : Die meisten Leerwohnungen liegen im Stadtteil Bümpliz-Oberbottigen mit 130 Wohnungen (Leerwohnungsziffer: 0,75 Prozent). Am wenigsten Leerwohnungen befinden sich in den Stadtteilen Breitenrain-Lorraine mit 64 Wohnungen (0,43 Prozent), Länggasse-Felsenau mit 44 Wohnungen (0,40 Prozent) und Innere Stadt mit 25 Wohnungen (0,85 Prozent).

: Die meisten Leerwohnungen liegen im Stadtteil Bümpliz-Oberbottigen mit 130 Wohnungen (Leerwohnungsziffer: 0,75 Prozent). Am wenigsten Leerwohnungen befinden sich in den Stadtteilen Breitenrain-Lorraine mit 64 Wohnungen (0,43 Prozent), Länggasse-Felsenau mit 44 Wohnungen (0,40 Prozent) und Innere Stadt mit 25 Wohnungen (0,85 Prozent). Mietpreis: Zueinem Mietpreis von unter 1’000 Franken sind aktuell 100 Wohnungen in der Stadt Bern zu haben. 258 Leerwohnungen kosten monatlich zwischen 1'001 und 2'000 Franken. Für 38 Objekte beträgt die Miete mehr als 2'000 Franken. Für die übrigen Wohnungen konnte die Stadt Bern keine Preisangabe ermitteln.

Wie lange die Wohnungen leer stehen und was die Ursachen hierfür sind, ist für den Zeitraum bis zum 1. Juni 2019 noch nicht bekannt. Ein Vergleich zu den Vorjahren lässt aber Folgendes vermuten: Grund für den Leerstand ist in den allermeisten Fällen ein Wegzug der Vormieter. Diese Wohnungen sind in der Regel nach spätestens drei Monaten wieder vermietet. Regelmässig führen auch Renovationen dazu, dass ein Objekt vorübergehend unbewohnt ist, wobei die Leerstandsdauer mehrheitlich weniger als drei Monate beträgt. Nur selten stehen Wohnungen länger als ein Jahr leer, 2018 war dies bei drei Prozent der Fall.

Leerwohnungen – aber für wen?

Was bedeuten diese Zahlen für Wohnungssuchende? «Die Wahrscheinlichkeit, dass man in der Stadt Bern findet, was man sucht, ist sehr klein», sagt Natalie Imboden, Generalsekretärin des Mieterinnen- und Mieterverband Schweiz. «Eine Leerwohnungsziffer unter einem Prozent heisst, dass Wohnungsnot herrscht.» Problematisch sei insbesondere, für wen die Wohnungen überhaupt infrage kämen. Stünden viele 3-Zimmer-Wohnungen leer, bringe das einer Familie nicht viel. Und wer ein kleines Budget habe, dem nütze freier Wohnraum im hohen Preissegment wenig.

Dass Wohnungssuchende auch in die Berner Agglomeration oder ins Umland ausweichen könnten, lässt Imboden nicht gelten: «Wenn ich in Bern arbeite und hier ein besseres Kita- oder ÖV-Angebot habe, möchte ich nicht in den Oberaargau ausweichen müssen», sagt sie.

Mehr Leute in der Stadt, Wohnungsbau stagniert

Quelle: Statistik Stadt Bern

Betrachtet man die Entwicklung der Leerwohnungsziffer über die letzten drei Jahrzehnte, so sinkt sie Ende der 80er-Jahre ab und steigt bis 1999 stark an. Seither wurde die ein-Prozent-Marke nie mehr geknackt. Die Entwicklung der Leerwohnungsziffer ist gemäss Statistiken der Stadt Bern zumindest teilweise auf die Entwicklung der Bevölkerung und des Wohnungsbestandes zurückzuführen: Die Bevölkerungszahl sinkt in den 1970er Jahren bis ins Jahr 2000 und steigt dann wieder an, während der Wohnungsbau stagniert. Der Anstieg der Bevölkerung und der Rückgang der Leerwohnungsziffer fallen in etwa zusammen.

Mehr folgt im Verlaufe des Abends.