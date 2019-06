Wirtschaftsverband greift Berner Stadtregierung frontal an

Folgerichtig sistierten die Wirtschaftsverbände «weite Bereiche der Zusammenarbeit mit der Stadt», heisst es in ihrer Pressemitteilung vom Mittwoch. Weil es nicht möglich gewesen sei, Erfolge für die Wirtschaft zu erzielen, zögen sich die Verbände resigniert aus laufenden Gesprächen und Vorhaben zurück.

Massnahmen gegen die Wirtschaft

Im offenen Brief an den Gemeinderat heisst es, die Stadtverwaltung habe kaum eine Gelegenheit ausgelassen, wirtschaftseinschränkende Massnahmen einzuführen, insbesondere bei der Planung der Stadtentwicklung und des Verkehrs. Der Stadt mangle es am Willen, eine starke Wirtschaft anzustreben oder auch nur zu erhalten. Es sei daran zu erinnern, dass Städte nur deshalb entstanden und gewachsen seien, weil sie Kultur-, Verkehrs-, Wissens- und Wirtschaftszentren waren. Nur eine Mischung all dieser Aspekte garantiere ein gesundes und nachhaltiges Wachstum von Ballungsgebieten.

Vertrauen erschüttert

Die Wirtschaftsverbände betonen, ihre Vertreter hätten sich seit geraumer Zeit mit viel Engagement und Zeitansatz an diversen Projekten mit Rat und Tat beteiligt. Im Rahmen dieser Aktivitäten seien Vereinbarungen getroffen worden. Diese seien aber von Vertretern der Stadtverwaltung «leider nach eigenem Gutdünken und meist kurzfristig negiert und teils auch gebrochen worden». Dies sei oft ohne triftige Gründe der Behörde geschehen, was das Vertrauen der Wirtschaftsverbände «empfindlich störte und ihren Glauben an ernstgemeinte Verhandlungen von mal zu mal mehr erschütterte».

Dieser Beitrag wird im Laufe des Tages mit einer Stellungnahme der Stadt ergänzt.