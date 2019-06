Plötzlich ist da ein Mahnmal in der Stadt

Ungewohnter Anblick mitten in Bern: Die Heiliggeistkirche hat seit Samstag, dem Flüchtlingstag, ihr Aussehen allmählich verändert. Sie ist zu einem Mahnmal geworden. An ihrer Fassade hängen gegen 25'000 Stofffetzen - am Ende sollen es über 35000 sein. Auf jedem ist ein Name aufgeschrieben, der Name eines Menschen, der auf der Flucht nach Europa sein Leben verloren hat.