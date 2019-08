Mit grosser Kelle für Kinder Kochen

Die Küche liefert pro Tag 650 Mahlzeiten an 19 Kinderbetreuungsstätten. Die möglichst saisonalen und regionalen Zutaten kommen unverarbeitet im Spital an. «Gewisse Bioprodukte kommen wirklich direkt vom Feld», erklärt Tobias Bigler, vorher Hauptküchenchef im Berner Kursaal, jetzt Betriebsleiter der Zieglerküche.

Gemeinderätin Franziska Teuscher (links), Inés Roethlisberger, Leiterin Kompetenzzentrum Arbeit, und Betriebsleiter Tobias Bigler informieren am Donnerstagvormittag über die neue Quartierküche. (Foto: Nicole Philipp)

Von seinem früheren Job kenne er den Umgang mit grossen Essensmengen, sagt er; in der Zubereitung von Kindermahlzeiten sei der Spielraum jedoch kleiner. «Die Vorgaben sind sehr klar, hier kann man nicht mehr freestylen.» Damit meint er nicht nur die Ernährungsrichtlinien der Stadt Bern, sondern auch die genau abgestimmten Portionen, die je nach Alter der Kinder durch ein spezielles Computerprogramm verteilt werden. «An sich sind die Menüs einfach», so Bigler. «Aber diese Aufgabe gehört zum Komplexesten, was ich je gemacht habe.»

Mehr Schulkinder

Biglers Team setzt sich auch aus langzeitarbeitslosen Menschen zusammen, die ein Qualifizierungsprogramm des Kompetenzzentrums Arbeit der Stadt Bern durchlaufen. Ziel ist, dass sie eine Festanstellung im Gastrobereich finden. «Es macht mir viel Freude, dass wir hier mehrere Grundsätze unserer politischen Philosophie gleichzeitig umsetzen», sagt die zuständige Gemeinderätin Franziska Teuscher (GB). Das Projekt berücksichtige ökologische, soziale und wirtschaftliche Aspekte und sei damit nachhaltig. Durch Verträge mit Drittabnehmern wolle man den Kostendeckungsgrad zu verbessern, ergänzt Sven Baumann, Generalsekretär der Sozialdirektion. Die den Eltern verrechnete Essenspauschale von neun Franken pro Tag bleibt gleich. Der Stadtrat hat beschlossen, die Mahlzeiten ab Januar 2020 sozial abgestuft zu vergünstigen.

Die Stadt setzt weiterhin auch auf Schulen und Kitas, die Essen selbst vor Ort zubereiten. Diese sorgen derzeit für die Mehrheit der täglichen Schulmahlzeiten in Bern. Um den steigenden Schulkinderzahlen gerecht zu werden, sind aber etwa im Viererfeld oder im Wyssloch weitere Quartierküchen geplant. Bisher wurden Schulen ohne eigene Küche im Auftrag der Stadt von der Zürcher Cateringfirma Menu and More beliefert. Die Zieglerküche löst diese ab.

Was Menu and More auftischte, war zwar günstiger, aber auf dem Pausenhof nicht unumstritten: Als der «Bund» vor zwei Jahren in der Tagesschule Bitzius im Schosshaldenquartier nachfragte, wurde das aus Zürich in Plastiksäcken hertransportierte Zmittag als «ungeniessbares Weltraumessen» gebrandmarkt; schliesslich reichte eine Viertklässlerin eine Protestpetition mit 60 Unterschriften ein. Die Hoffnungen um die neue Quartierküche sind gross: Die bei der Medienkonferenz anwesenden Personen aus Politik und Verwaltung betonen, das Essen sei «sehr fein», man käme gerne «jede Woche» vorbei. Franziska Teuscher gibt jedoch zu, dass man Kinder mit Essen «nicht immer beglücken» könne.