Mehr leere Wohnungen in Bern

Am Stichtag, dem 1. Juni, betrug die Leerwohnungsziffer der Stadt Bern 0,56 Prozent. In absolute Zahlen umgerechnet standen also 435 Wohnungen leer. Zum Vergleich: 2018 waren es 350 Leerwohnungen, was einer Leerwohnungsziffer von 0,45 Prozent entspricht. Somit ist die Anzahl leer stehender Wohnungen in Bern leicht gestiegen. Dies geht aus einer Medienmitteilung der Statistikabteilung der Stadt Bern vom Dienstagmorgen hervor.