Im Breitfeld brannten mehrere Fahrzeuge

Als die Berufsfeuerwehr Bern kam, standen an der Wankdorffeldstrasse in Bern bereits zwei Autos in Vollbrand. Der Alarm war kurz nach 2 Uhr eingegangen, wie die Feuerwehr am Mittwochmorgen mitteilt. Nach dem Eintreffen des Tanklöschfahrzeugs konnten die Einsatzkräfte den Brand mittels zwei Leitungen rasch löschen.