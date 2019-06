Haus an der Brunnmattstrasse besetzt

Mit einer Mitteilung auf dem Linksaktivisten-Portal «barrikade.info» hat eine unbekannte Besetzerschaft am Samstagnachmittag die Besetzung eines Hauses an der Brunnmattstrasse 46a verkündet.

Nebst den Forderungen nach mehr bezahlbarem Wohnraum, mehr Freiraum und dem Einhalt gegenüber Kommerzialisierung und Kontrolle gaben die Besetzer auch ein konkretes Programm bis zum Frauenstreik am 14. Juni an. So laden sie am Sonntag zu einem Brunch und zu Austausch und Diskussionen über den anstehenden Streik, später ist ein Spielenachmittag geplant, durch die Woche auch ein Filmabend.