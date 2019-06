Feuerwehr löscht Fassadenbrand an Postgebäude

An der Fassade des Berner PostParc-Gebäudes ist in der Nacht auf Donnerstag ein Brand ausgebrochen. Die Berner Berufsfeuerwehr entfernte Teile der metallenen Wandverkleidung und löschte das dahinter brennende Material.

Wie sie am Donnerstagmorgen mitteilte, war sie kurz nach Mitternacht alarmiert worden. Als die Einsatzkräfte beim PostParc eintrafen, stellten die Feuerwehrleute an der südseitigen Fassade des Gebäudes an der Bogenschützenstrasse starken Rauch und einen Brand der Gebäudehülle fest.