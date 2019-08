Doch noch ein Café für den Egelsee

Die Geschichte, ob eine Kaffeebar den früheren Entsorgungshof beim Egelsee beleben soll oder nicht, ist um ein Kapitel reicher. «Ab Mitte August riecht es jeden Donnerstag und einmal im Monat auch am Sonntag nach Kaffee und Kuchen am See», schreibt der Verein am See auf seiner Internetseite. Die Eröffnung des Cafés Komod ist für den 18. August geplant, also für nächsten Sonntag. Komod stehe für gemütlich und unkompliziert, schreiben die Betreiberinnen.