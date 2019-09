Dieses Paradies ist auch eine Hölle

Unsere Anlegestelle ist in Hulhumale, ganz in der Nähe des Flughafens, von wo aus die meisten Tauch- und Safarifahrten starten. Male ist die Hauptstadt des Inselstaates und hat auf der Fläche von Ostermundigen fast zehnmal so viele Einwohner. Die Gassen sind eng und meistens gefüllt mit ratternden Scootern, das Gedränge ist riesig, die Luft geschwängert von Abgasen.

Die Hauptstadt scheint mir eher ein Ort in der Hölle als ein Paradies. Auf den Strassen bleibt kaum Raum für Abfalleimer – und so sammelt sich der Müll überall. Hier existiert definitiv ein Abfallproblem, und wir haben ihnen noch drei Säcke mit dem Müll von der Überfahrt mitgebracht. Das ist paradox.

Die Überfahrt von Muscat nach Malé verlief ohne Zwischenfälle. Wir waren schnell, sehr schnell unterwegs. Fast immer konnten wir mit voller Geschwindigkeit segeln, immer am Wind. Sogar die erwartete Flaute blieb aus. Das war grossartig. Für die 1700 Seemeilen benötigte die O’Déline bei Windstärken bis 40 Knoten und Wellen von bis zu fünf Metern Höhe genau neun Tage und vier Stunden. Die Distanz entspricht in etwa der Strecke vom Nordkap nach Marseille.

Beim Nachtessen in einem Restaurant in Malé ist ein lokaler TV-Sender eingestellt. Es läuft Werbung. Eine Mutter sitzt mit ihrem Jungen auf einer Parkbank. Er steht auf und rennt im Zeitraffer über die Grünfläche, sammelt den Müll ein und wirft diesen in einen Eimer. Das erinnert ein wenig an die Kampagne der IG Saubere Umwelt in der Schweiz: «Was im Wohnzimmer stört, stört auch im Park».

Die Malediver kennen die Problematik des Plastiks im Meer besser als wir in der Schweiz. Die einzigen Verbotsschilder, die ich bei Schulen sah, zeigten Plastikgegenstände mit dem Hinweis: «Einwegplastik verboten». Das motiviert uns natürlich.

Auf das Anliegen von G-Cubes sind die Schulen bisher nicht besonders aktiv eingegangen, was zum Teil wohl dem Umstand geschuldet ist, dass alle Schüler Ende Monat Prüfungen ablegen werden. Weil bisher weder positive noch negative Antwort auf unsere Anfragen eintrafen, entschloss ich mich, direkt vor Ort am Anlegesteg in Hulhumale G-Cubes zu produzieren. Müll gibt es da genug, überall liegen Plastikflaschen und Styroporbecher.