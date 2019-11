Die Stadt zahlt weiterhin 380'000 Franken pro Jahr an die Reitschule

Bessere Übersicht angestrebt

Mit dem neuen Leistungsvertrag habe der Gemeinderat insbesondere eine übersichtlichere Darstellung und Regelung der Bestimmungen zu Sicherheitsfragen vorgenommen, heisst es in der Mitteilung. Diese waren bisher in ähnlicher Form im Sicherheitskonzept, in der Zusatzvereinbarung, der Betriebsbewilligung und im Leistungsvertrag geregelt. Dies machte die Anwendbarkeit schwierig. Neu seien die Bestimmungen zur Sicherheit primär im Sicherheitskonzept geregelt, welches Bestandteil der Betriebsbewilligung ist. Im Leistungsvertrag werden demgegenüber hauptsächlich die Auflagen an die kulturellen Leistungen festgehalten.

«Präzisierungen» beim Kontakttelefon

Im Rahmen der Vertragsausarbeitung konnten gemäss dem Gemeinderat einige Verbesserungen beim Sicherheitskonzept erzielt werden. Dies gelte insbesondere für die Kontrolle der Ausbildung und der persönlichen Voraussetzungen der Mitarbeitenden des Sicherheitsdienstes. Weiter seien die Regelungen des Zugangs zur Reitschule für die Kantonspolizei und die Bestimmungen bezüglich Kontakttelefon «präzisiert» worden.

Und schliesslich seien im Leistungsvertrag die Verpflichtung zum Einsatz von Mehrweggeschirr, Präzisierungen bezüglich der Zusammenarbeit mit der Grossen Halle sowie neue Bestimmungen zur Verbesserung der beruflichen Vorsorge von Kulturschaffenden aufgenommen werden.

Unveränderter Beitrag

Der Leistungsvertrag für die Jahre 2020 bis 2023 regelt in erster Linie die finanzielle Unterstützung für die kulturellen Leistungen, welche die IKuR erbringt. Die Bestimmungen lehnen sich am bisherigen Leistungsvertrag an. So beträgt der jährliche Unterstützungsbeitrag der Stadt Bern unverändert 380'000 Franken. Darin enthalten sind die Jahresmiete von rund 319'000 Franken für die Reitschule, deren Eigentümerin die Stadt ist, sowie ein zweckgebundener Beitrag an die Nebenkosten von rund 61'000 Franken, heisst es in der Mitteilung.

Die Verhandlungen zu Leistungsvertrag und Sicherheitskonzept führte eine städtische Delegation unter Leitung der Präsidialdirektion.