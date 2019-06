Bern im All – für Fans

Bern dreht sich um den Mond

In einer Woche beginnt an der Universität Bern ein «vielfältiges Wissenschaftsfest». Anlass dazu ist das 50-Jahr-Jubiläum der ersten Mondlandung, die am 21. Juli 1969 erfolgt war. Apollo 11 hatte ein Experiment aus Bern an Bord, das berühmte Sonnenwindsegel – das ist der Grund, warum die Feier in Bern eine regelrechte Jubelfeier wird.

Die Uni Bern – ausserhalb des Elfenbeinturms

Die Universität feiert nicht allein für sich mit Symposien und Zeremonien – sie will das breite Publikum erreichen. Bundesplatz, Freitag, 28. Juni: Um 17.30 Uhr beginnen die Jubiläumsfeierlichkeiten. Gefeiert wird «50 Jahre Berner Weltraumforschung». Für den Soundtrack sorgen Marius Bear und Yokko.

Bundesplatz, Samstag, 29. Juni, bis Donnerstag, 4. Juli :Jeweils von 10 bis 20 Uhr ist die Multimediashow «Reise durchs Weltall» zu sehen. Sie führt durch die Geschichte der Weltraumforschung der Universität Bern.

Grosse Schanze: Samstag, 29. Juni: Von 14 bis 18 Uhr können Raketen gebaut werden – aus PET-Flaschen. Sie funktionieren mit Druckluft.

Grosse Schanze: Samstag, 29. Juni, ab 19 Uhr: «Astronomie live: Nacht der Sterne» – die Wiese vor dem Hauptgebäude der Universität Bern wird für eine Nacht zum grossen Observatorium mit Dutzenden Teleskopen. Profis der Sternwarten im Kanton Bern und der astronomischen Gesellschaften erläutern den Sternenhimmel über Bern. Weiter gibt es Vorträge von jungen Forschenden der Uni Bern sowie Liveschaltungen zu grossen Observatorien. Dazu steht regelmässig «eine überirdisch gute Experimentierschau» auf dem Programm, wie die Universität in ihrer Mitteilung verspricht.

Sonntag, 30 Juni, Space Village: Von 10 bis 19 Uhr verwandelt sich der Bundesplatz in ein Weltraumdorf. Gesprächsrunden, wissenschaftliche Experimente, Musik: Das Space Village habe allen Astrobegeisterten, Weltraumreisenden, Meteoritenjägern und Kometenforscherinnen etwas zu bieten, schreibt die Universität.

Fast alle sind auf das Thema aufgesprungen

Neben der Universität gibt es in Bern eine Vielzahl von Anlässen, die Bezug nehmen auf das Jubiläum der Mondlandung.

Historisches Museum: Bis am 6. Oktober zeigt das Bernische Historische Museum eine kleine Ausstellung. Darin wird der erbittert geführte Wettstreit zwischen den USA und der UdSSR um die Vormachtstellung im Weltall thematisiert – ebenso wie das Berner Sonnenwindexperiment.

Kornhausforum, 26. Juni, ab 19 Uhr: Die Historikerin Stefanie Mahrer spricht über die Geschichte von Verschwörungstheorien.

Naturhistorisches Museum: Spezielle Ausstellung bis am 21. Juli. Mondstein berühren: 29. Juni, von 14 bis 17 Uhr.

Symphonie-Orchester: Am 20. und 21. Juni jeweils um 19.30 Uhr gelangt Gustav Holsts Werk «The Planets» zur Aufführung.

Dampfzentrale: Am 23. und 24. Juni jeweils um 19 Uhr wird der Film «Lunar Tribute» über das Familienbild des Astronauten Charles Duke gezeigt.

Kino Rex: Filmreihe 24. Juni bis 3. Juli. 28. Juni: Lange Nacht des Mondes.

«Bund im Gespräch», Hotel Bellevue-Palace: Am Montag, 1. Juli, 18.30 Uhr tritt Thomas Zurbuchen, Nasa-Forschungschef, in der Gesprächsreihe des «Bund» auf. (db)