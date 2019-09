Stadt zieht für das Café am Egelsee vor Gericht

Die Stadt Bern ficht den kantonalen Entscheid zum Egelsee-Café vor dem kantonalen Verwaltungsgericht an. Dies teilte sie am Donnerstagmorgen mit. Am 15. August hatte die kantonale Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion (BVE) entschieden, dass das Café auf dem Gelände des ehemaligen Entsorgungshofs nicht zonenkonform sei, und dass ein öffentliches Interesse an dem Café fehle.