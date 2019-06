Stadt wertet Trendquartiere weiter auf

«Kunstplatz» ist nicht das einzige Projekt, welches dieses Jahr die Berner Strassen beleben soll. Auch die Mittelstrasse wird diesen Sommer wieder zeitweise autofrei und kann somit von der Bevölkerung genutzt werden. Jüngst im März hat der Gemeinderat zudem die Schaffung von zwölf neuen Begegnungszonen beschlossen. Sechs davon fallen ins Mattenhofquartier. Fünf weitere werden im Stadtteil Breitenrain-Lorraine geschaffen. Dies auf Wünschen aus den Quartieren basierend.

Weiter werden der Helvetiaplatz und der Waisenhausplatz mit Stühlen und Tischen aufgewertet. Auffallend: Keine dieser Belebungsmassnahmen betrifft den Stadtteil mit den meisten Einwohnern: Bümpliz-Oberbottigen.

Vergessener Stadtteil?

Rachel Picard, Geschäftsführerin der Quartierkommission Bümpliz-Bethlehem (QBB), möchte den sechsten Stadtteil nicht als «vergessenes Quartier» bezeichnen. Sie begrüsst die unkomplizierte Belebung der Stadtquartiere. Dennoch appelliert sie an die Stadt, die zur Verfügung stehenden Mittel dort einzusetzen, wo sie von der Bevölkerung am meisten gebraucht werden. «Und das sind nun halt mal eher Quartiere wie die Weidmatt, die Untermatt oder das Kleefeld und weniger prestigeträchtige Entwicklungsprojekte wie das Viererfeld.»

Dass es im Stadtteil VI bisher eher wenige solche Projekte gebe, liege nicht nur an der Bevölkerungszusammensetzung, sondern auch an der Siedlungsstruktur der Quartiere. So gehören viele Grünflächen zu Grossüberbauungen, die in privatem Besitz seien. «Da ist es auch verständlich, dass die Stadt die Aufwertung nicht als ihre alleinige Aufgabe sieht», so Picard, «auch wenn der Bedarf genau dort gross wäre.» Neben diesem Aspekt spielt für Picard aber auch der Informationsstand der Bevölkerung eine Rolle. Viele Anwohner wüssten gar nicht, dass es die Möglichkeit gebe, selbst Belebungsprojekte zu lancieren.

Vorbild Paris

Bei den Einwohnern setzt auch SP-Politiker Hans Stucki an. Als langjähriger Quartierbewohner und ehemaliger Geschäftsführer der QBB hat er die Vorgänge im Stadtteil VI laufend mitverfolgt. «Die Stadt unternimmt primär Belebungsmassnahmen, wenn sich die Bevölkerung für jene einsetzt», so Stucki. In Bümpliz und Bethlehem würden jedoch vorwiegend jene wohnen, die sich nicht aktiv am «urbanen Leben» beteiligen können. «Hier wohnen viele betagte Einwohner oder Personen mit Migrationshintergrund. Diese haben oft keine Kapazitäten, sich um die Gestaltung des öffentlichen Raumes zu kümmern.» Deshalb sei es nun an der Stadt zu handeln: Diese müsse proaktiv sein und von sich aus Belebungsprojekte im Stadtteil VI iniziieren. Als Vorbild nennt Stucki die Stadt Paris. Diese habe gewisse Stadtteile zu «Zones urbaines sensibles» erklärt. In diesen Zonen lanciere sie gezielt Aufwertungsmassnahmen.

SP-Gemeinderätin Ursula Wyss bestätigt, dass es momentan verschiedene Belebungsprojekte gebe, die sich auf die Innenstadt konzentrieren. Dies läge aber auch daran, dass sich Sanierungsarbeiten verzögern würden und es deshalb zu Zwischennutzungen komme. «Der Waisenhausplatz ist ein Beispiel dafür.» Es gebe aber durchaus auch im Stadtteil VI Belebung. So fänden dieses Jahr drei Pop-up-Projekte statt. Dies sei nicht weniger als in anderen Stadtteilen.