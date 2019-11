Stadt saniert WG-Villa

Die Stadt Bern besitzt an der Zieglerstrasse 9 eine alte Villa, die nun saniert werden soll. Hierfür hat der Gemeinderat einen Kredit über 2,2 Millionen Franken gesprochen. Das Haus befinde sich in einem schlechten baulichen Zustand und weise sicherheitsrelevante Mängel auf, wie die Stadt mitteilt. In Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege werden Fassade und Dach erneuert sowie haustechnische Installationen und die Fenster ersetzt. Weiter sollen wertvolle bauzeitliche Gebäudeteile restauriert werden.