Stadt lanciert Kredit für Kellerlokale

Die Stadt Bern fördert die Kulturbetriebe in den Altstadtkellern mit einem eigenen Kredit. Sie will dabei die Betreiber und Betreiberinnen der Keller unterstützen, welche in die Infrastruktur ihre Lokale investieren.

Um Anrecht auf Geld zu erhalten, müsse ein Keller mindestens drei Jahren in Betrieb sein und «im Bereich der Bühnenkünste einen attraktiven Beitrat zur Angebotsvielfalt in der Altstadt leisten», wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst.

Der Kredit geht auf eine Initiative von Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL) zurück und ist Teil der Kulturbotschaft 2019 bis 2023. In der Botschaft für die Kulturbeiträge waren dafür insgesamt jährlich 100'000 Franken veranschlagt.

Gesuche einreichen könnten Personen, Gruppen und Organisationen, die Kulturkeller in der Altstadt betreiben, schreibt die Stadt in der Mitteiung weiter weiter. Eingabetermin ist der 2. Dezember.