Stadt Bern will vor Gericht für Café am Egelsee kämpfen

Wie die BVE am Freitag mitteilte, hat sie zwei Beschwerden gegen eine auf fünf Jahre befristete Baubewilligung für die Umnutzung des ehemaligen Werkhofgebäudes gutgeheissen. Diese Baubewilligung hatte der Regierungsstatthalter der Stadt Bern erteilt.

Auch er war zwar der Auffassung, in einer Zone für öffentliche Nutzungen sei der Betrieb einer Café-Bar nicht zulässig, da nicht zonenkonform. Der Statthalter bewilligte das Gesuch aber als Ausnahme und erteilte eine befristete Baubewilligung.

Die BVE sieht hingegen auch die Voraussetzungen für eine Ausnahmebewilligung als nicht erfüllt an. Insbesondere stelle die Befristung für sich alleine keinen Ausnahmegrund dar, schreibt sie. Es könne auch nicht auf eine geplante Zonenplanänderung abgestellt werden, die explizit auch einen Gastgewerbebetrieb als zulässig erkläre. Damit würde eine «unzulässige Vorwirkung des geplanten zukünftigen Rechts erzielt», urteilt die BVE.

Interessen treffen aufeinander

Somit setzt sich die aus Anwohnern bestehende Organisation IG Egelsee durch. Der Verein kämpft bereits seit mehreren Jahren juristisch gegen die Bar. Sie mache zu viel Lärm und störe deswegen die Fischer bei ihrem Hobby. Sie ist nach eigenen Angaben eine der Beschwerdeführerinnen und drückte am Freitag auf ihrer Internetseite ihre Freude über den BVE-Enscheid aus.

Verloren hat der «Verein am See», welcher das Areal des alten Werk- und ehemaligen Entsorgungshofs der Stadt Bern beleben und zum Begegnungsort machen möchte. Der Entscheid des Kantons ist auch eine Niederlage für die städtischen Behörden, die die Initiatoren der Bar in ihrem Anliegen unterstützten.

Die Stadt gab am Freitagnachmittag in einer Mittelung bekannt, dass sie den Entscheid bedaure. «Mich erstaunt sehr, dass die kantonale Beschwerdeinstanz das offenkundig vorhandene öffentliche Interesse an einem Parkcafé beim Egelsee anders beurteilt als das Quartier und die Stadt vor Ort», wird Gemeinderätin Ursula Wyss (SP) in der Mitteilung zitiert. Die Stadt teilt zudem mit, dass sie den Entscheid aller Voraussicht vor Verwaltungsgericht weiterziehen wird.