Stadt Bern sagt Ja zu neuer 50-Meter-Schwimmhalle

Mit der neuen Schwimmhalle, die 2023 öffnen soll, werden in der Stadt Bern zehn 50-Meter-Schwimmbahnen zur Verfügung stehen. Heute sind die drei bestehenden Hallenbäder oft überbelegt. 2015 nahm das Stimmvolk die Initiative «Für ein zusätzliches Hallenbad in Bern» mit Dreiviertelsmehrheit an.