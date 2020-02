Stadt Bern leistet sich Luxus beim Rentenalter

Angestellte der Stadt Bern dürfen bereits mit 63 Jahren in Pension. Das ist heutzutage eine Seltenheit. Thun, Biel, Köniz, Langenthal – in allen anderen grösseren Gemeinden des Kantons Bern liegt das Rentenalter bei 65 Jahren. Auch die Städte Zürich, Basel oder St.Gallen kennen diese Regel. Angesichts der Überalterung der Bevölkerung und der anhaltenden Negativzinsen sieht FDP-Stadträtin Dolores Dana deswegen die Altersvorsorge der Stadtangestellten in Gefahr. «Die Pensionskasse hat gleich viele Aktive wie Rentner», sagt Dana.