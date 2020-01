Stadt Bern kämpft gegen Abbau bei Prämienverbilligungen

Die Stadt Bern will den Kreis derjenigen Personen nicht einschränken, die Prämienverbilligungen erhalten. Das hat die Stadtregierung in ihrer Vernehmlassungsantwort an den Kanton klar gemacht.

Dieser legt für die Einführung der Bundesgesetze über die Kranken-, die Unfall- und die Militärversicherung eine Gesetzesänderung vor. Diese zielt unter anderem darauf ab, Privilegierungen von Konkubinatspaaren gegenüber von Ehepaaren zu beseitigen. Damit ist gemäss Berner Stadtregierung nichts verkehrt. Doch der Teufel steckt im Detail.