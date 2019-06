Stadt Bern budgetiert 14 Millionen Überschuss

Seit längerem ist bekannt, dass die Stadt Bern dringende Investitionen in ihre Infrastruktur tätigen muss, namentlich in Schulen und Sportanlagen. Das Budget für das kommende Jahr rechnet mit rund 163 Millionen Franken Investitionen. Davon dürften rund 115 Millionen tatsächlich realisiert werden, wie die Berner Stadtregierung in einer Mitteilung vom Donnerstag schreibt.