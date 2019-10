Staatsanwältin fordert neun Jahre Freiheitsstrafe

Zusätzlich zur Freiheitsstrafe forderte die Staatsanwältin einen Landesverweis von 15 Jahren. Massnahme beantragte sie keine, da diese von psychiatrischer Seite auch nicht empfohlen worden seien.

Die Staatsanwältin ging von einem Vorsatz der Angeklagten aus. Eines ihrer Argumente: Die Stichwunde in der Brust des Opfers befindet sich 1,3 Meter ab Boden. Hätte die kleingewachsene mutmassliche Täterin das Messer in normaler Haltung in den Händen gehabt und wäre das Opfer unfallmässig in die Angeklagte gelaufen, hätte sich die Wunde auf zirka 95 Zentimetern ab Boden befunden.