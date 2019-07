Sportwagen fährt Mann vor der Reitschule an

Auf dem Trottoir neben dem Berner Kulturzentrum Reitschule ist am Wochenende jeweils gehörig was los. Einerseits liegt der Eingang zum Ausgehlokal Cafete dort. Aber auch wer in den ISC-Club oder zum Konzertlokal Bierhübeli gelangen will, läuft über diesen Trottoir-Abschnitt. Darum wird es zuweilen eng, Partygänger stehen nahe an der Trottoir-Kante oder manchmal sogar auf der Strasse.