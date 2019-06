«Spitäler können sich Diskriminierung nicht leisten»

Bei Klagen auf Grundlage des Gleichstellungsgesetzes ist oft die Gesundheitsbranche betroffen. Frau Zumstein, was ist Ihre Erklärung dafür?

In der Gesundheitsbranche arbeiten sehr viele Frauen, deshalb gibt es auch mehr Fälle als in anderen Branchen. Die Frauen im Gesundheitswesen sind engagiert und wehren sich für ihren Beruf.