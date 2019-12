Sozialhilfe: Weniger Bezüger, höhere Kosten

Schwierige Verhältnisse

Nach wie vor sind die Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt für gering qualifizierte Personen besonders schwierig. Rund 45 Prozent der Sozialhilfebeziehenden über 25 Jahren haben lediglich die obligatorische Schule abgeschlossen, wie die GEF in einer Mitteilung vom Freitag schreibt.

Weitere Herausforderungen ortet die GEF im Migrationsbereich. Ein grosser Teil der Personen, die als vorläufig Aufgenommene oder anerkannte Flüchtlinge dauerhaft in der Schweiz bleiben, verfügten nicht über genügend Sprachkenntnisse und ein Ausbildungsniveau, das eine rasche Aufnahme in den Arbeitsmarkt verspricht. Bund und Kantone haben sich deshalb auf eine gemeinsame Integrationsagenda verständigt. Kernelement ist dabei die ab Mitte 2020 in Kraft tretende Neustrukturierung des Asylbereichs im Kanton Bern. Sie soll dazu beitragen, dass in Zukunft deutlich mehr Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene die nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt schaffen. In 158 begründeten Verdachtsfällen wurde 2018 von den Sozialdiensten eine Sozialinspektion angeordnet.