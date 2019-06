«Sonst nimmt die SRG noch grösseren Schaden in Kauf»

Der Berner Ständerat Hans Stöckli (SP) teilt von Graffenrieds Unverständnis für die SRG-Pläne, glaubt aber nicht, dass der Medienbetrieb aufgrund des Nationalratsentscheids plötzlich Lust auf Gespräche verspüre.

Die Umzugspläne waren bereits vergangene Woche Thema im Ständerat, doch wurde der entsprechende Vorstoss vor der Abstimmung zurückgezogen. Stöckli sagt, er habe die SRG als aggressive Lobbyistin erlebt, die nicht auf Kompromisse aus sei. «Sie hat unglaublich Druck ausgeübt.»

SRG nicht kompromissbereit

Die satte Mehrheit im Nationalrat ist die Frucht einer langen Vorbereitung, die im April 2018 begann. Dies kurz nach dem Volks-Nein zur No-Billag-Initiative, die der SRG die Zwangsgebühren entziehen wollte.

Nationalrätin Regula Rytz, Präsidentin der Grünen, sagt, der Entscheid sei auf «gutes Teamwork» zurückzuführen. So hatten fünf Parteien fünf gleichlautende Vorstösse eingereicht, wobei die jeweiligen Fraktionschefs bei ihren Leuten um Zustimmung warben. Nach dem Erfolg im Nationalrat will Rytz an diesem überparteilichen Netzwerk festhalten. Ziel sei dabei nicht, eine jahrelange Blockade zu erwirken, sondern einen echten Dialog zu führen, sagt sie. «Unsere Hand ist ausgestreckt.»

Diese Hand hat die SRG bisher noch nicht ergriffen. Sie teilte gestern mit, sie habe einen Sparauftrag und müsse die digitale Entwicklung agil nachvollziehen können. Immer mehr Rundfunkanstalten in Europa bündelten ihre Redaktionen, um so die Konvergenz besser umsetzen zu können.

Das führe nicht zu einem Verlust an Medienvielfalt, sondern sei eine Stärkung des Angebots. Weiter teilte die SRG mit, dass sie die Umzugspläne nicht oder nur mit Verzögerung umsetzen könne.

Aufatmen bei Gewerkschaft

Erleichterung vermeldet auch die SRG Bern Freiburg Wallis. Sie fordert, das Umzugsprojekt «unverzüglich einzustellen und alternative Lösungen zu erarbeiten». Präsident Léander Jaggi sagt: «Für mich wäre es der richtige Schritt, wenn die SRG sagt, wir müssen nach diesem deutlichen Entscheid über die Bücher.»

Das Schweizer Syndikat Medienschaffender (SSM), die SRG-Hausgewerkschaft, begrüsst das «klare Zeichen» für «Vielfalt statt Zentralisierung». Auch Mitarbeitende des Radiostudios äusserten sich gegenüber dem «Bund» erfreut über den Entscheid. 120 Ja-Stimmen könne die SRG nicht einfach ignorieren.