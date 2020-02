Soll man Moutier spalten, um es zu versöhnen?

Es ist ein Vorschlag zur Versöhnung – und er taucht schon seit über einem Jahr in unterschiedlicher Gestalt sporadisch am Rand der Jura-Debatte auf. Die Grundidee ist aber immer gleich: Anstatt die Kleinstadt Moutier erneut darüber abstimmen zu lassen, ob sie im Kanton Bern bleiben oder in den Jura wechseln will, würde man die Gemeinde besser zwischen beiden Kantonen aufteilen. Dies, so die Hoffnung, könnte den bitteren Streit über die Kantonszugehörigkeit überflüssig machen.