Soforthilfe für schwächelnde Lernende

Till Winter ist ein guter Schüler und ein motivierter Lehrling – in Deutschland hat der junge Mann das Abitur gemacht und dann nach dem Umzug in die Schweiz in Mühleberg eine Lehre als Zimmermann angefangen. Und doch hat sein Lehrmeister, Michael Baumgartner von der Holzbauwerk AG Mühleberg, in den letzten Monaten eine Veränderung festgestellt. Sein Stift sei plötzlich unkonzentriert gewesen und habe Flüchtigkeitsfehler gemacht. Bei Baumgartner, der die Firma seit neun Jahren führt, haben die Alarmglocken geläutet. Er weiss um die Qualitäten seines Lehrlings und wollte nicht, dass dieser die Lehre abbricht.