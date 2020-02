So verändert das Coronavirus Bern

Noch gibt es im Kanton Bern keinen bestätigten Infektionsfall. Aber das Coronavirus wirbelt die Freizeitplanung der Menschen durcheinander. Besonders trifft es die Fasnächtler – aus dem herbeigesehnten Hauptereignis des Jahres wird nichts. Die ersten Mitglieder der Gugge Aaregusler stehen in Berns Gassen schon geschminkt und kostümiert bereit, als am Freitagmorgen die Nachricht eintrifft. Ausgerechnet zum 30-Jahr-Jubiläum der Gugge fällt die Berner Fasnacht aus. An der Aare herrscht Gugge-Blues. Auch in Biel, Langenthal, Moutier, Huttwil und anderen Orten gibt es keine Fasnacht.