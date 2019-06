So erhöhte die Stadt Bern den Frauenanteil im Kader

Frauen sind in Kaderpositionen deutlich untervertreten, auch bei der öffentlichen Verwaltung. Gemäss dem neusten «Schilligreport» sind dort schweizweit nur 18 Prozent der Kaderstellen mit Frauen besetzt. Darum kommt oft die Forderung nach einer Frauenquote auf. So auch in der Stadt Bern. Im September 2012 verabschiedete der Stadtrat einen Vorstoss, der eine Quote von 35 Prozent verlangte. Damals betrug der Anteil von Frauen in Kaderpositionen 27 Prozent. Heute liegt er bei 30,3 Prozent. Was ist geschehen?