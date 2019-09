Skywork-Gründer Alex Gribi gestorben

Der Pilot und Gründer der Regionalfluggesellschaft Skywork starb 76-jährig am vergangenen Sonntag, wie seine Familie in einer Todesanzeige am Donnerstag mitteilte.

Gribi sei nach einer Krebserkrankung in Kehrsatz im Kreis der Familie friedlich eingeschlafen, berichtete die «Berner Zeitung» unter Berufung auf Gribis Sohn Manuel Mätzler.

Gribi gründete die inzwischen Pleite gegangene Airline Skywork 1983 im Belpmoos als Flugschule und Lufttaxi-Unternehmen. Das Unternehmen zählte bisweilen 180 Mitarbeiter und verfügte zuletzt über sechs Turboprop-Maschinen.

Nach finanziellen Turbulenzen verkaufte Gribi 2010 seinen Besitz am Unternehmen an den Rolex-Erben Daniel Borer und schied aus. Skywork ging Ende August 2018 finanziell der Schnauf aus, das Unternehmen stellte den Flugbetrieb ein. Der Flughafen Bern-Belp verlor damit seinen Hauptkunden. Vom Grounding waren rund 11'000 Passagiere betroffen. Rund hundert Mitarbeitende von Skywork verloren ihren Job.