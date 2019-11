«Internet fördert die Vereinsamung»

In den USA kam es nach dem Start der Netflix-Serie «13 Reasons Why» zu einer Suizidwelle unter Jugendlichen. Ist das der Werther-Effekt?

Genau. Die Autoren wollten eigentlich gut gemeint für das Thema sensibilisieren. Aber der Schuss ging nach hinten los. Im deutschsprachigen Raum gab es vor einiger Zeit einen ähnlichen Effekt durch den Zweiteiler «Tod eines Schülers».

Was kann man dagegen tun?

Man kann nur mit Medienschaffenden sprechen und an sie appellieren, keine konkreten Schicksale zu schildern. Aber bereits das Berichten über Suizidzahlen hat wohl einen kleinen Werther-Effekt.

Ist es denn sinnvoll, dieses Interview zu machen?

Nein.

Warum machen Sie es denn trotzdem?

Wenn nicht wir es machen, macht es irgendjemand. Wenn jemand mit Ihnen reden sollte, dann ich. Das ist nicht arrogant gemeint. Aber ich kann besser kontrollieren, was dann erscheint und was nicht. Sie wiederum können ja dann überlegen, ob sie es wirklich bringen wollen. Und ja: Wenn Sie darüber berichten, habe ich natürlich einen minimalen Gewinn davon. Meine Anliegen werden bekannter, ebenso die Klinik mit ihren Angeboten. Trotzdem wäre mir das Nichtberichten lieber.

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) will die Suizidrate bis 2030 um die Hälfte senken. Darüber muss man doch berichten?

Das ist genau das Dilemma.

Der Aktionsplan des BAG klingt ziemlich technokratisch. Wie soll das gehen?

Ich habe als Experte geholfen, den Bericht zu erstellen, der dem Aktionsplan zugrunde liegt. Es braucht ehrgeizige Ziele. Aber die Frage ist, wie realistisch sie sind und wie viel Geld man zur Umsetzung erhält. Und da sieht es schon wieder düsterer aus. Im Kanton Bern wurde zum Beispiel ein Normkostenmodell zur Abgeltung von Spitalversorgungskosten in der Psychiatrie eingeführt, das die ambulanten Dienste enorm unter Druck setzt. Sie sind dadurch gezwungen, hochgetaktet Patienten anzunehmen, und sind kaum mehr in der Lage, einen Notfalldienst aufrechtzuerhalten.

Was tut der Bund selber?

Über Jahre gab es kein Geld für Suizidprävention, weil das BAG in der Regel nur Geld für Störungen und Krankheiten einsetzt. Suizid ist aber keine Erkrankung, sondern eine Handlung in Folge einer Erkrankung. Nun hat das BAG jüngst ein Suizidpräventionsprojekt während und nach einem Aufenthalt in der Psychiatrie lanciert. Das ist ein guter Ansatz. Allerdings ereignen sich nur fünf Prozent aller Suizide in einer Klinik. Andere Länder in Europa wie Schottland zum Beispiel haben nationale Suizidpräventionspläne, die gut dotiert sind. Darum arbeite ich auch bei privaten Initiativen mit – wie zum Beispiel der neu gegründeten Bernstein-Stiftung, der ich vorstehe.

Was will die Stiftung?

Sie will Präventionsprojekte im Bereich Forschung, aber auch Projekte im Praxisbereich fördern. Bewerben können sich Angehörige ebenso wie Forscher. Zudem soll ein Preis für bereits existierende Projekte verliehen werden. Die Stiftung wird bisher durch eine Privatperson finanziert. Das Budget ist noch bescheiden.