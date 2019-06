Sie streiken auch heute wieder

«Wir blockierten die Strasse» Therese Frösch (GB), ehem. Berner Gemeinderätin.

«1991 war ich VPOD-Sekretärin und eine der Architektinnen des Frauenstreiks. Ich war den ganzen Tag unterwegs, hielt Reden, brachte Gasflaschen, um Ballone aufzufüllen und so. Vor dem Stadttheater blockierten wir mit einem Sit-in die Strasse. Es war eine lustvolle Szene. Heute werde ich sicher an der Kundgebung auf dem Bundesplatz teilnehmen. Eine Rede halte ich nicht. Der Tag gehört den Jungen. Aber wir älteren Damen haben Freude, dass der zweite Frauenstreik stattfindet. Wir freuen uns allerdings nicht, dass er notwendig ist. Noch ist es für Frauen oft unmöglich, den Job, die Beziehung und die Kinder unter einen Hut zu bringen.

Doch das sind drei lebenswerte Dinge. Für Männer ist es einfacher, alles zu haben. Zwar sieht man heute viele mit Kinderwagen. Aber offenbar ist für sie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie kein dringendes Problem. Sonst würden sie sich mehr dafür einsetzen. Denn nach wie vor sitzt eine Männermehrheit an Positionen, wo sie es in der Hand hätte, Veränderung zu bewirken. Die Löhne von Männern und Frauen sind noch nicht gleich. Und die Armut im Alter ist vorwiegend weiblich. Trotzdem wird ungeniert über eine Er­höhung des Rentenalters für Frauen diskutiert. Frauen sind in Kaderpositionen in Verwaltung, Wirtschaft und Politik in der Minderheit. Quoten sind unbeliebt, aber offensichtlich nötig, solange kein 50-zu-50- oder 60-zu-40-Verhältnis der Geschlechter hergestellt ist. Nun müssen Nägel mit Köpfen gemacht werden.» (nj)

«Für die Mädchen gabs zwei Sugus, für die Jungs eins» Regula Bühlmann (GB), Zentralsekretärin SGB.

«Zwei Lehrerinnen hatten ein Spezialprogramm zum Thema organisiert. Doch unser Turnlehrer wollte nicht, dass wir teilnahmen, und schimpfte gegen den Anlass. Wir sind trotzdem gegangen. In der Aula hatten die Lehrerinnen verschiedene Aufgaben vorbereitet. Wenn wir sie gelöst hatten, gab es Sugus. Für die Mädchen zwei, für die Jungs eins. So erklärten sie uns die Lohnungleichheit. Das beeindruckte mich. Heute Vormittag bin ich in Bern unterwegs. Am frühen Nachmittag besuche ich Aktionen in Langenthal, wo ich zur Schule gegangen bin.

Am Abend halte ich in Luzern eine Rede. Ich werde über die Einkommensunterschiede zwischen Männern und Frauen sprechen und darüber, was man dagegen tun soll: Das sind als Erstes anständige Mindestlöhne, damit es keine Berufe mehr gibt, die ein Armutsrisiko darstellen. Als Zweites braucht es Investitionen der öffentlichen Hand für einen guten und bezahlbaren Carebereich. Und als Drittes fordern wir eine kürzere Arbeitswoche bei gleichem Lohn. Wenn sowohl Männer wie Frauen weniger arbeiten müssten, würde sich die bezahlte und unbezahlte Arbeit besser verteilen. Wir müssen erreichen, dass Frauen und ihrer Arbeit der gleiche Wert zugestanden wird wie Männern. Wir müssen Geld und Zeit umverteilen.» (nj)

«Der Frauenstreik war mein Einstieg in die Politik» Barbara Egger (SP), ehemalige Regierungsrätin Kanton Bern.

«Ich hatte damals zwei kleine Kinder und mein Anwaltsbüro. Dort habe ich vor allem Frauen vertreten. Am Tag des Frauenstreiks war ich den ganzen Tag in der Stadt und traf viele andere Frauen. Ich erinnere mich an eine unglaubliche und spürbare Frauensolidarität. Diese faszinierte mich sehr, und ich fand, dass nun endlich etwas gehen sollte. Der Frauenstreik war gewissermassen der Auslöser, dass ich begann, mich in politischen Gremien zu engagieren. Er war mein Einstieg in die Politik.

Heute treffe ich zuerst die SP-Frauen. Danach werde ich wieder den Tag in der Stadt verbringen. Der Frauenstreik ist leider immer noch bitter nötig. Im Kleinen hat sich zwar einiges verbessert. Frauen haben mehr Chancen. Doch sie werden in der Arbeitswelt diskriminiert und in der Öffentlichkeit herabgewürdigt. Sie müssen unglaublich kämpfen, um an die Spitze zu kommen. Und wenn sie Kinder haben, geht das nicht, wenn der Partner nicht mitmacht. Auch ich brauchte viel Durchsetzungsvermögen und einen langen Atem, um Regierungsrätin zu werden. Als Frau muss man sich immer wieder beweisen. Mir sagte man nach, ich sei kritikunfähig und hätte einen autoritären Führungsstil. Wenn ich ein Mann gewesen wäre, hätte man gesagt, ich sei durchsetzungsfähig und hätte den Laden im Griff. Der Lohn von Suzanne Thoma wäre wohl weniger ein Thema, wenn sie ein Mann wäre.» (nj)

«Eigentlich hätten wir Kochschule gehabt» Christa Markwalder (FDP), Nationalrätin.

«1991 war ich knapp 16 Jahre alt und an Politik bereits interessiert. Am Frauenstreiktag habe ich am Gymer an einer Debatte zu Frauenthemen und Gleichstellung teilgenommen. Wir hätten sonst eigentlich Kochschule gehabt. Ich hatte zwei engagierte Grossmütter, die viel Freiwilligenarbeit leisteten. Auch meine Mutter war sehr aktiv und hat mir vieles mitgegeben. Man muss sich vorstellen: Diese Generationen mussten noch für das Frauenstimmrecht kämpfen.

Dank ihr war ich früh an FDP-Frauen­anlässen dabei. Seither konnten Frauen vieles aufholen, aber die tatsächliche Gleichstellung ist noch nicht erreicht, weder in der Gesellschaft noch in der Politik noch in der Wirtschaft. Wir haben heute Mentees des FDP-Mentoringprogramms ins Bundeshaus eingeladen. Mit ihnen verbringe ich die Frauenstreikpause. Nach der Nationalratssitzung fahre ich nach Burgdorf an eine Probe. Wir üben für ein Konzert am 21. Juni: 24 Cellistinnen und Cellisten, alle Altersgruppen, mehrheitlich Frauen.» (bw)

«Wir streikten auf eine andere Art» Marianne Streiff (EVP), Nationalrätin.

«Während des Frauenstreiks 1991 war ich in Luzern und nahm mit einer Gruppe Frauen am Eidgenössischen Turnfest teil. «Wir streiken auf eine andere Art», lachten wir damals. Als wir zurückkamen, empfingen mich mein Mann und unsere Kinder mit einem Plakat: «Wenn frau will, bewegt sie viel». Dieses Jahr bin ich im Bundeshaus in der Session. Wir machen eine viertelstündige Pause für den Frauenstreik, und ich reiche eine Motion ein mit der Forderung nach einem nationalen Frauenmuseum. Darin könnte man den Weg zur Gleichberechtigung sichtbar machen. Als ich heiratete, musste der Ehemann noch die Erlaubnis geben, wenn die Frau berufstätig sein wollte. Seither hat sich zwar vieles verändert, aber etwa bei den Löhnen oder der Vereinbarkeit von Familie und Beruf noch zu wenig. Deshalb werde ich um 17 Uhr ebenfalls auf dem Bundesplatz sein. Vorher leite ich eine Sitzung, die kann ich nicht auslassen.»

«Ich wurde dauernd auf mein Äusseres reduziert» Ehemalige bernische Regierungsrätin (1994 - 2006) für die SVP, seit 2008 Mitglied der BDP.

Ich habe weder 1991 am Frauenstreik teilgenommen, noch mache ich heute mit. Ich bin überzeugt, dass ein Streik der Sache nichts bringt. Wir müssen leisten. Das heisst aber nicht, dass ich finde, alles sei gut. Und das brachte ich damals wie heute hinter den Kulissen in die Partei ein. Ich habe ja selbst erlebt, wie es war neu und jung und als Frau in ein Männergremium zu kommen. Ich wurde als etwas Spezielles angesehen. Ich hatte zwar die Aufmerksamkeit der Medien, doch wurde ich dauernd auf mein Äusseres reduziert. «Der Bund» schrieb etwa, ich habe Augen wie Turmalin. Auch wenn es im ersten Moment schmeichelt, ist das nicht angenehm. Ich hatte eine Botschaft und wollte lesen, was ich gesagt hatte, nicht was ich trug.

Ich musste viel kämpfen, um meine Position zu erreichen. Geschenkt wurde mir nichts. Ich habe einen grossen Teil meines Lebens der Politik gewidmet. Da ich direkt in den Nationalrat gewählt wurde, musste ich mir viel Wissen aneignen. Steine wurden mir dabei nicht in den Weg gelegt. Aber meine Leistung wurde anders beurteilt, als die von Männern. Im Regierungsrat war ich dann eine von drei Frauen. Dort erlebten wir, wie es ist, auf Augenhöhe mitzureden.

Auch heute gibt es Themen, die aufs Tapet gehören. Obwohl ich es fast nicht glauben kann, lese ich immer wieder, dass die Lohngleichheit nicht erreicht ist. Für Frauen ist es immer noch schwierig, sich nach der Mutterschftspause wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Allerdings gibt es auch viele Arbeitgeber, die sich um Mütter bemühen und firmeneigene Kitas anbieten. Heute können Mütter, die wollen, Karriere machen. Meine Patentocher zum Beispiel arbeitet 100 Prozent. Ihr Mann ebenso. Der kleine Sohn geht in die Kita. Es geht ihm gut. Es hat sich in den letzten Jahren viel getan. Die Zeiten, in denen wir auf unser Geschlecht reduziert wurden, sind passé. Darum hoffe ich, dass die Frauen heute am Frauenstreik lustvoll feiern, was sie erreicht haben. (nj)

(Der Bund)