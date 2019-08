«Sie profiliert sich auf Kosten des Kantons Bern»

Sie denken, es handelt sich nur um ein paar vereinzelte Gegner?

Ich kann nicht genau sagen, wie breit der Widerstand abgestützt ist. Ich gehe aber davon aus, dass die Umweltverbände bei uns in Bern noch an Bord sind. Diejenigen, die jetzt kritisieren, befinden sich sowieso in einem Widerspruch: Sie wollen nachhaltige Energie, aber ein nachhaltiges Kraftwerk wollen sie dann nicht. Aber man kann den Bären nicht waschen, ohne sein Fell nass zu machen.

Warum wird diese Kritik denn jetzt laut?

Wir neigen uns dem Ende des Sommers zu, und bald sind Wahlen. Ich denke, Silva Semadeni will sich so für ihren Wahlkampf profilieren und die Aufmerksamkeit auf sich ziehen – immerhin hat sie mit Franz Hohler einen Kabarettisten in ihrem Komitee. Sie profiliert sich aber in Graubünden auf Kosten des Kantons Bern.

Es gab aber schon immer Bewegungen, die die Bebauung von Berglandschaft verhindern wollten.

Es hat auch seine Berechtigung, wenn man das kritisiert. Die Gegend um den Triftgletscher ist auch sehr schön. Man hat sich aber geeinigt, dass man den Staudamm baut, und er wäre ein Riesengewinn für die Energiestrategie.

Inwiefern?

Ich bin überzeugt, dass Wasserkraft die nachhaltigste Energiequelle ist. Darum wollen wir seitens des Kantons Bern das Projekt am Triftgletscher und das Wasserkraftwerk Sousbach im Lauterbrunnertal. Wir wollen lieber zwei grössere Kraftwerke bauen als überall im Kanton Hunderte kleine Bäche zubetonieren. Wenn wir das Trift-Kraftwerk nicht umsetzen, können wir unsere Pläne wegwerfen.

Die Gegner des Trift-Kraftwerks schlagen vor, auf andere Stromquellen wie etwa Fotovoltaik zu setzen. Geht das denn nicht?

Das ist sicher eine Zusatzoption. Aber Fotovoltaik-Lösungen haben weniger Energiepotenzial und können nicht schnell genug umgesetzt werden. Der Kanton Bern ist auch nicht für Windenergie geeignet. Die Zeit drängt, und nur auf diese Stromerzeuger zu setzen, reicht hinten und vorne nicht. Man kann über alles diskutieren, aber ich hätte von den Umweltschützern hierzu mehr Sachverständnis und Redlichkeit erwartet.

Wollen Sie also mit der Gegnergruppe verhandeln?

Nein. Der Kanton ist hier nicht im Lead. Die Gegner gehen auch auf Konfrontation und wollen wohl die Realisierung des Kraftwerks verzögern, in der Hoffnung, dass man etwas findet, das das Projekt torpedieren kann.

Was könnte das denn sein?

Dazu kenne ich das Projekt zu wenig. Die Wahrscheinlichkeit, dass es das gibt, schätze ich aber als klein ein. Ich gehe davon aus, dass der Bau bewilligungsfähig sein wird. Aber man weiss nie.

Die Gegner wollen das Kraftwerk auch im Grossen Rat zum Thema machen. Hat das Anliegen dort eine Chance?

Auf 160 Ratsmitglieder werden sich sicher ein paar finden lassen, die sich der Gruppe anschliessen. Ich sehe aber keine Mehrheitsfähigkeit. Das Trift-Kraftwerk ist ein gutes Projekt, eine Kompromisslösung, die zusammen mit Umweltschützern erarbeitet wurde. Ich glaube, sie stehen dazu.