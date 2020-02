Sie ist gern die Stieftochter des Judenretters

Das Lampenöl wird knapp. Die Menschen im überfüllten Budapester Keller merken kaum noch, ob es Tag oder Nacht ist. Das Gebäude über ihnen wird zerbombt und brennt aus. Im Keller ist auch Carl Lutz. «Er war abgemagert und nervös, das merkte sogar ein siebenjähriges Meitschi.» Das Mädchen Agi ist die heute 82-jährige Agnes Hirschi, die in einer hellen Wohnung in Münchenbuchsee lebt. «Seit damals mag ich keine dunklen Räume.» Lutz, Vizekonsul der Schweizer Gesandtschaft in Budapest, war ihr Stiefvater.