Sie die Bella, er der Captain

Die Kindermode in Berns Läden folgt in der Regel einer klaren Ordnung: hier Rosa und Türkis, dort Blau und Grün. Hier eine Welt voller Blumen und Süssigkeiten, dort eine mit Dinos und Skateboards. Hier stehen Worte wie Lovely, Sweet und Bella auf den T-Shirts, dort Wild, Captain und Original. Klar, wo sich Mädchen und wo sich Buben einkleiden. Gender-Marketing heisst das Phänomen in der Fachsprache.