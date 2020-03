Shoppen in Corona-Zeiten – so wird jetzt in Bern reguliert 

Nur noch eine Kundin oder ein Kunde pro zehn Quadratmeter. Auch die Schweizer Lebensmittelläden führen seit Donnerstag eine Eingangskontrolle durch, um die Anzahl Menschen in der Migros oder im Coop zu limitieren. Dies verlangt die neuste Order des Bundesamts für Gesundheit. So auch für den Migros-Supermarkt im Bläuacker in Köniz.