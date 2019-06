Selbstfahrender Bus braucht Aufpasser

Der selbstfahrende Kleinbus, genannt «Matte-Schnegg», rollt durch das Berner Mattequartier. Plötzlich wird der Bus langsamer. «Das muss an den herausragenden Ästen der Hecke am Strassenrand liegen», vermutet Bernmobil-Mitarbeiter Martin Weissen, der die Fahrt begleitet. Grössere Zwischenfälle bleiben bei der Jungfernfahrt aus: Am 8. Juli kann das Pilotprojekt also starten. Der rote Kleinbus wird eine fixe Route mitten durch das Mattequartier bedienen.

Hinter dem Berner Projekt stecken Bermobil sowie die Migros Aare, die Stadt Bern und EWB. SP-Gemeinderätin Ursula Wyss sieht darin eine Möglichkeit, die Stadt auf die Zukunft vorzubereiten. «Wir wollen praktische Erfahrungen sammeln, wo und mit welcher Zuverlässigkeit Technologie einsetzbar ist», sagt Wyss. Auch die Migros erhofft sich Erkenntnisse. So schreibt sie in einer Medienmitteilung, dass der Einsatz von autonomen Fahrzeugen in ihrem Logistikbereich durchaus denkbar wäre.

Halb autonom

Der Begriff «selbstfahrender Bus» ist dabei allerdings etwas hochgegriffen. Denn ganz alleine ist der «Matte Schnegg» nie unterwegs. Auf der Fahrt ist stets eine Begleitperson dabei, die im Notfall eingreifen könnte. Auch bei einem unvorhersehbarem Hindernis ist der Bus noch auf Hilfe angewiesen. Dieses kann nur manuell umfahren werden, da die Route im Vorfeld exakt programmiert wird. Die Rolle des Begleiters wird so bald nicht wegfallen: «Auf einer öffentlichen Stecke sehe ich das in absehbarer Zukunft nicht», sagt Projektleiter Bernhard Riegel. Um eine vollkommene Autonomie des Busses zu erreichen, seien sie nun auf den französischen Hersteller Easy Mile angewiesen, der stets an der Technologie des Gefährts weitertüftelt.

Zaghafte Begeisterung

Die Wahl der Pilotstrecke fiel aus mehreren Gründen auf das Mattequartier. «Hier gibt es nicht zu viel Verkehr und doch ist die Strecke interessant», erklärt Rolf Meyer von Bernmobil. Für Ursula Wyss spielt zudem die ÖV-Situation des Quartiers eine Rolle. So forderten Stimmen aus der Matte schon lange mehr Busverbindungen. «Der Kleinbus ist ein erster Schritt. Ein richtiges ÖV-Angebot ist er aber noch nicht.»

Im Quartier selbst ist das Echo auf den «Matte Schnegg» zwar positiv: «Der lang gehegte Wunsch der Mätteler nach einer Busverbindung auch tagsüber durch die Matte wird nun erfüllt», schreibt der Quartierverein Matte-Leist auf seiner Internetseite. «Einmal pro Stunde ist aber nicht so begeisternd, und schnell wird er auch nicht sein.» Trotzdem sei das Quartier auch neugierig. Barbara Geiser, Präsidentin der Vereinigten Altstadtleiste, sagt: «Wir begrüssen den Versuch. Eine Lösung für den ÖV-Alltag der Quartierbevölkerung sehe ich darin aber nicht.» Der Wunsch nach einem besseren Anschluss des Quartiers an den öffentlichen Verkehr bleibe daher bestehen.

Bern ist nicht Pionierin

Selbstfahrende Kleinbusse rollen in anderen Schweizer Städten schon länger durch die Strassen. Bereits 2016 haben in Sion zwei autonome Mini-Busse eine fixe Route durch die Altstadt aufgenommen. Damals eine weltweite Premiere im öffentlichen Verkehr: «Wir haben Anrufe aus China und Australien erhalten», erinnert sich Katharina Merkle, Mediensprecherin des Unternehmens Postauto, welches das Projekt «Smart Shuttle» lanciert hatte. Unterdessen haben die beiden selbstfahrenden Busse fast 50000 Passagiere befördert. Und dazugelernt. «Der Shuttle kann jetzt mit einer intelligenten Ampel kommunizieren», erklärt Merkle. Mit dieser ist er über WLAN verbunden. «So weiss er, wann diese auf Rot ist und wann er freie Bahn hat.» Die Route wurde unterdessen verlängert.

Ganz ausgereift ist die Technologie aber auch in Sion nach der dreijährigen Testphase nicht. Eine Fahrt ohne Begleitperson ist gesetzlich und logistisch nicht möglich. Auch kam es zu zwei kleineren Kollisionen. So streifte der Bus 2016 eine Heckklappe und touchierte vergangenen Herbst ein Auto. Anders verlief ein Zwischenfall in Schaffhausen: Anfang Juni kollidierte der autonome Kleinbus Trapizio mit einer E-Bike-Fahrerin, die anschliessend im Spital behandelt werden musste. Das dort seit März 2018 laufende Pilotprojekt wurde nun vorerst eingestellt. (spr/sda)