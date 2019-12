Schwuler Kirchenmann in Melchnau: «Keine konkrete Diskriminierung»

Insgesamt hätten sich die Anzeichen auf eine ernsthafte und nachhaltige Störung oder einer Gefährdung der ordnungsgemässen Verwaltung der Kirchgemeinde Melchnau während der Untersuchung nicht bestätigt. Aus diesem Grund sei ein Einschreiten des Regierungsstatthalters nicht angezeigt. Dieser habe daher entschieden, die aufsichtsrechtliche Untersuchung abzuschliessen, ohne weitere Massnah- men anzuordnen.

Kirchgemeinderat zeigt sich erleichtert

Die Kirchgemeinde Melchnau hat bereits auf den Entscheid reagiert. Der Kirchgemeinderat habe mit Erleichterung vom Untersuchungsergebnis Kenntnis genommmen, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstagmorgen. Der Rat fühle sich durch das Ergebnis in seiner Arbeit und seinen Handlungen bestätigt: Mobbing und Diskriminierungen «waren an den Ratssitzungen nie ein Thema», schreibt der Rat.