Schwimmhalle kommt vors Volk

Damit die Schwimmhalle gebaut werden kann, müssen bestehende Sportanlagen verschoben werden. So sollen die Tennisfelder nach Westen rücken. Das vom FC Länggasse genutzte Naturrasenfeld wird in ein kleineres beleuchtetes Kunstrasenfeld umgebaut. Neu positioniert werden auch die erst kürzlich fertiggestellten Uni-Sportfelder. Die beiden Abstimmungsvorlagen fanden im Stadtrat eine breite Mehrheit. Widerstand kam von der Freien Fraktion mit Alternativer Linken, Grün-Alternativer Partei (GaP) und Partei der Arbeit. Deren Sprecher Luzius Theiler (GaP) rief dazu auf, angesichts des Klimawandels nichts zu bauen, was nicht unbedingt nötig sei.