Schwimmhalle im Neufeld kostet 75 Millionen Franken

«Es wäre günstiger gewesen, auf der grünen Wiese zu bauen», konstatierte Stadtpräsident Alec von Graffenried am Dienstag laut Redetext. Der Gemeinderat zeigt sich aber überzeugt, dass die Mehrkosten durch die Verdichtung des Standorts mehr als aufgewogen werden. So muss die Stadt beispielsweise auf dem nahen Mittelfeld kein Terrain beanspruchen und der Boden kann dort für Wohnzwecke genutzt werden.

So soll die 75,5 Millionen Franken teure Schwimmhalle von innen aussehen.

«Wir haben alles darangesetzt, um die Kosten tief zu halten und dass wir möglichst viel für das Geld bekommen», führte von Graffenried aus. Das Projekt wurde in den letzten Monaten einer strikten Spar- und Optimierungsrunde unterworfen. Damit konnten im Endeffekt rund neun Millionen Franken gespart werden, so dass nun ein Kostendach von 75,5 Millionen Franken definiert wurde.

Land im Baurecht erwerben

Ein Grossteil des Bodens im Neufeld gehört der Burgergemeinde Bern. Bereits heute verfügt die Stadt Bern über ein Baurecht für das Stadion und die westlichen Fussballfelder. Für den Bau der Schwimmhalle und die neue Anordnung der Sportfelder braucht die Stadt jedoch eine grössere Baurechtsfläche. Die zusätzliche Fläche muss die Stadt ebenfalls im Baurecht von der Burgergemeinde erwerben. Weiter braucht es für den Bau der Schwimmhalle auch noch eine Anpassung des Zonenplans. Sagt das Volk Ja zu dem Projekt, könnten die Bauarbeiten voraussichtlich im Sommer 2020 starten. Drei Jahre später soll die Schwimmhalle in Betrieb genommen werden.

Hallenbäder stark ausgelastet

Die Hallenbäder in der Stadt Bern sind stark ausgelastet und oft überbelegt, begründet der Gemeinderat den Neubau in einer Mitteilung vom Dienstag. Die Stadt bräuchte mindestens doppelt so viele Schwimmbahnen wie aktuell vorhanden. Im Rahmen eines Wettbewerbs entschied sich die Stadt für einen niedrigen Bau, «der sich gut ins Gelände einfügt», wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Weiter soll die neue Schwimmhalle in Bezug auf Ökologie und Energieeffizienz vorbildlich werden. Auf dem Dach ist eine Photovoltaik-Anlage geplant. Gute Dämmung und weniger Glasanteil an der Fassade sollen dafür sorgen, dass die Halle vergleichsweise wenig Heizwärme benötigt. Geheizt wird mit Fernwärme aus der Energiezentrale Forsthaus.