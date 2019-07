Schwerer Töff-Unfall in Heiligenschwendi

Ein Töfffahrer und seine Begleiterin sind bei einem Selbstunfall in Heiligenschwendi verletzt worden. Die Frau befindet sich in kritischem Zustand, wie die Kantonspolizei Bern am Montag mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen geriet das Motorrad am Sonntagabend in einer Linskurve in eine Böschung und kam erst nach einigen Dutzend Metern zum Stillstand. Die Frau wurde per Helikopter, der Mann mit einer Ambulanz ins Spital gebracht. Der Verkehr auf der Hauptstrasse wurde drei Stunden wechselseitig geführt.