Schweizerhof hat neuen Chef

Von Reden leitete zuvor das 5-Sterne-Hotel Mandarin Oriental in Prag und war etwa in Jakarta, Shanghai oder Tokio tätig. Mit von Reden habe man einen ausgewiesenen Hotellerie-Experten gewinnen können, der mit den Anforderungen an Stadthotels im 5-Sterne-Segment vertraut sei, wird Saeid Heidari, Direktor der Schweizerhof-Besitzerin The Bürgenstock Selection in einer Medienmitteilung zitiert.