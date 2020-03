Schulfrei gibt es nicht

Das Kantonsarztamt hat in Biel zwei Klassen und neun Lehrerinnen und Lehrer der Technischen Fachschule in die Quarantäne geschickt. Eine 21-jährige Frau, die an der Schule studiert, war zuvor positiv auf das Coronavirus getestet und im Spitalzentrum Biel isoliert worden. Die Bestätigung für die Infektion traf am Freitagabend ein, es ist der erste nachgewiesene Corona-Fall im Kanton Bern. Weitere Fälle wurden bis Sonntagabend nicht bekannt. Die Frau war rund eine Woche zuvor aus Mailand zurückgekehrt und hatte einen trockenen Husten und Halsweh gehabt. Die Studierenden der beiden Klassen und ihre Lehrpersonen müssen nun für 14 Tage den Kontakt zu anderen Personen meiden.