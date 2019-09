«Schuld sind die Genossenschaften»

Herr Berger, auf Ihren ausdrücklichen Wunsch hin erscheint das Interview ohne Foto von Ihnen. Haben Sie Angst vor den Gentrifizierungsgegnern?

In linken Kreisen gelte ich als böser Kapitalist und Immobilienhai. Wenn alle mein Gesicht kennen, kann ich mich in der Lorraine nicht mehr frei bewegen. Aber es sind auch andere eingeschüchtert. So habe ich mich kürzlich mit der Präsidentin des Quartiervereins getroffen und sie gefragt, warum sie die Attacken auf den Neubau an der Lorrainestrasse nicht schärfer verurteile. Der Grund ist offenbar, dass sie dann ebenfalls Repressalien befürchten muss. Das ist doch völlig inakzeptabel.