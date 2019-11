Bald noch mehr Skipiste fürs gleiche Geld im Berner Oberland?

Wenn am Wochenende erstmals wieder Wintersportler über die frisch verschneiten Skipisten im Berner Oberland brettern, werden das etliche von ihnen mit dem Verbund-Abo der vier grossen Gebiete Adelboden-Lenk, Gstaad, Jungfrauregion und Meiringen-Hasliberg tun. Das Billigangebot für 666 Franken startet in den letzten von drei projektierten Wintern. Wie es danach weitergeht, werde sich in den Gesprächen mit den Verbundpartnern zeigen, schreibt Kathrin Naegeli von den Jungfraubahnen auf Anfrage.