Schilthornbahn verzichtet auf Beschwerde

Das Thema sei aber nicht ad acta gelegt, sagt der Direktor der Bahn Christoph Egger. Gemeinsam mit anderen Bergbahnen suche er den Kontakt zu den Behörden, um festzulegen, was in den Zonen touristischer Intensivnutzung gebaut werden dürfe. Das Gebiet rund um das Birg, wo die Schilthornbahn ihr Förderband gebaut hatte, befindet sich laut Egger in einer solchen Zone. Diese ist jedoch ausserhalb der Bauzone. Um das Gebiet aber touristisch zu vermarkten, möchte die Bahn dort auch bauen können.