Saudiarabien saniert die alte Botschaft

Kürzlich weilte Bundespräsident Ueli Maurer (SVP) zur Beziehungspflege in Saudiarabien. Dabei ging es um den «finanzpolitischen Dialog», wie bekannt gegeben wurde. Dabei traf Maurer auch den Kronprinzen Muhammad bin Salman in dessen Büro, ungeachtet der Tatsache, dass dieser für die Ermordung des Journalisten und Regimekritikers Jamal Khashoggi in Istanbul vor gut einem Jahr verantwortlich gemacht wird.